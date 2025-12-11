La primera ministra Takaichi Sanae ocupa el tercer puesto en la lista Forbes de las mujeres más poderosas

Noticias

Nueva York, 10 de diciembre (Jiji Press)—La primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, ocupó el tercer puesto en la lista 2025 de las 100 mujeres más poderosas del mundo elaborada por Forbes, publicada el miércoles.

La revista estadounidense de negocios afirmó que las decisiones de Takaichi, la primera mujer en ocupar la jefatura del Gobierno de Japón, “configurarán la dinámica de poder en Asia Oriental y la estabilidad de la industria manufacturera global”.

Forbes describió a Takaichi como una “conservadora de línea dura”. En un artículo relacionado, señaló que ya ha realizado una serie de declaraciones audaces, a veces controvertidas. Citó, por ejemplo, su comentario en una conferencia de la Future Investment Initiative en Tokio a principios de este mes: “Hoy, me gustaría concluir mi discurso con una línea famosa de Shingeki no Kyojin (Ataque de los titanes, el popular manga japonés): ‘¡Cállense y apuesten todo por mí!’”.

La clasificación se publica anualmente desde 2004. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, encabezó la lista por cuarto año consecutivo, seguida por la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. No se incluyó a ninguna otra mujer japonesa.

