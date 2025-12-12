EE. UU. evita tomar partido en las tensiones entre Japón y China

Noticias

Washington, 11 de diciembre (Jiji Press)—La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evitó el jueves tomar partido ante el aumento de las tensiones entre Japón y China por las declaraciones de la primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, respecto a una posible contingencia en Taiwán.

Trump “cree que EE. UU. debe estar en una posición que le permita mantener una buena relación de trabajo con China, al tiempo que preserva una alianza muy sólida con Japón”, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ante los medios de comunicación.

Leavitt señaló que Takaichi y Trump han construido una relación favorable. “Japón es un gran aliado de EE. UU., como demuestra su relación personal (la de Takaichi y Trump) y nuestras continuas relaciones comerciales”, afirmó.

Por otro lado, la secretaria de prensa indicó que Trump y el presidente chino, Xi Jinping, mantienen una “buena relación de trabajo”, algo que el presidente estadounidense “considera positivo” para Estados Unidos.

Washington y Pekín se encuentran en medio de negociaciones comerciales, incluidas posibles compras chinas de soja estadounidense. Se cree que Trump está manteniendo cierta distancia en la disputa entre Japón y China por consideración hacia Pekín, ya que quiere poder apuntarse un logro antes de las elecciones a mitad de mandato del próximo año.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]