Bielorrusia libera a 123 presos, entre ellos a un ciudadano japonés

Tokio, 14 de diciembre (Jiji Press)—Según la información publicada por medios de comunicación locales y otros, la Administración del presidente bielorruso Alexander Lukashenko liberó el sábado a 123 presos, entre ellos al profesor de japonés Nakanishi Masatoshi y al premio Nobel de la Paz Alés Bialiatski.

La embajada de Japón en Bielorrusia confirmó la liberación del ciudadano japonés y aseguró que no hay motivos de preocupación por su estado de salud.

Las personas liberadas fueron trasladadas a países vecinos: nueve, entre ellas Nakanishi y Bialiatski, fueron puestas bajo protección en Lituania, mientras que a otras 114 se les concedió amparo en Ucrania.

Según la agencia estatal de noticias bielorrusa Belta, Lukashenko anunció un indulto vinculado al levantamiento de las sanciones sobre la industria de fertilizantes de potasa, a raíz de una solicitud del presidente estadounidense Donald Trump. Lukashenko es conocido como un estrecho aliado del presidente ruso, Vladímir Putin.

El Gobierno japonés había estado instando a Bielorrusia a liberar al ciudadano japonés detenido. La embajada indicó que había recibido una notificación previa por parte de Estados Unidos y expresó su agradecimiento a la Administración Trump.

