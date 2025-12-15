Los últimos dos pandas que quedan en Japón serán devueltos a China en enero

Noticias

Tokio, 15 de diciembre (Jiji Press)—El lunes se conoció que los únicos dos pandas gigantes que quedan en Japón serán devueltos a China a finales de enero.

Xiao Xiao, macho, y Lei Lei, hembra, son gemelos nacidos en 2021 en el zoológico de Ueno, en Tokio. Sin embargo, conforme a un acuerdo entre el Gobierno Metropolitano de Tokio y la Asociación China para la Conservación de la Vida Silvestre, ambos serán enviados a China, país que ostenta su propiedad, antes de febrero de 2026.

Su partida pondrá fin a casi 55 años de esfuerzos de conservación de pandas en Japón, que comenzaron en 1972 con la llegada de Kang Kang y Lan Lan, una pareja macho-hembra, al zoológico situado en el distrito de Taitō, en la capital, para conmemorar la normalización de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

En el pasado, el zoológico llegó a quedarse temporalmente sin pandas. No obstante, los proyectos de conservación de pandas en Japón continuaron en otros zoológicos, entre ellos Adventure World, en Shirahama, en la prefectura de Wakayama, en el oeste del país.

El zoológico de Wakayama devolvió a China a todos los pandas que aún albergaba en junio, lo que convirtió a Xiao Xiao y Lei Lei en los únicos pandas del país.

