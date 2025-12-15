China sanciona a un exjefe de las Fuerzas de Autodefensa de Japón por sus conexiones con Taiwán

Noticias

Pekín, 15 de diciembre (Jiji Press)—El Ministerio de Relaciones Exteriores de China anunció el lunes sanciones contra Iwasaki Shigeru, antiguo jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas de Autodefensa de Japón, que actualmente ejerce de asesor político del poder ejecutivo del Gobierno de Taiwán.

Las sanciones, que entraron en vigor el mismo día, se basan en la ley china contra las sanciones extranjeras.

El ministerio afirmó que Iwasaki ha colaborado abiertamente con fuerzas independentistas de Taiwán y ha causado graves daños a la soberanía y la integridad territorial de China.

Iwasaki tiene prohibida la entrada a China, incluidos Hong Kong y Macao, así como la realización de interacciones y transacciones con personas y grupos en China. Sus activos en China también han sido congelados.

La administración del presidente chino, Xi Jinping, ha criticado duramente las recientes declaraciones de la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, sobre una posible contingencia en Taiwán, instando a sus ciudadanos a no viajar a Japón. Las últimas sanciones podrían formar parte de estas medidas de represalia.

