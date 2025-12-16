Japón reconsiderará el trazado de un tramo del Hokuriku Shinkansen

Noticias

Tokio, 15 de diciembre (Jiji Press)—El Partido Liberal Democrático (PLD), en el poder, y su socio de coalición, el Nippon Ishin no Kai (Partido de la Innovación de Japón), decidieron el lunes reconsiderar el trazado del tramo previsto del Hokuriku Shinkansen entre la estación de Tsuruga, en la prefectura de Fukui, y la de Shin-Osaka, en la prefectura de Osaka.

La decisión se produce en un contexto en el que el plan vigente, adoptado en 2016 por la entonces coalición PLD–Kōmeitō, que contempla que la línea pase por la ciudad de Obama, en Fukui, y por la estación de Kioto ha encontrado oposición por parte de algunos sectores de la prefectura occidental de Japón debido a su posible impacto medioambiental y a preocupaciones fiscales.

El bloque gobernante PLD–Ishin decidió estudiar siete opciones alternativas de trazado propuestas por el Partido de la Innovación de Japón, además del plan actual.

Tras esta decisión, se espera que el Ministerio del Territorio, Infraestructuras, Transporte y Turismo abandone el plan vigente de iniciar la construcción del tramo de ampliación en el año fiscal 2026.

Es inusual que los partidos en el poder reconsideren un plan ya decidido para una línea de tren de alta velocidad Shinkansen.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]