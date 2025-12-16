China es el mayor comprador extranjero de terrenos cerca de zonas de seguridad en Japón

Noticias

Tokio, 16 de diciembre (Jiji Press)—El Gobierno de Japón publicó el martes los resultados de la investigación correspondiente al año fiscal 2024 sobre la situación de la adquisición de terrenos y edificios en los alrededores de instalaciones de importancia para la seguridad nacional y en islas fronterizas remotas.

Durante dicho ejercicio se registraron 113.827 transacciones (69.677 terrenos y 44.150 edificios), de las cuales 3.498 correspondieron a adquisiciones realizadas por extranjeros o entidades extranjeras, lo que representó el 3,1 % del total. Por países y regiones, China fue la que registró el mayor número.

No se confirmó la existencia de actividades disruptivas, como la emisión de interferencias electromagnéticas dirigidas contra instalaciones.

La ley designa como “zonas de observación” y “zonas de observación especial” las áreas situadas dentro de un radio de un kilómetro alrededor de instalaciones clave, como bases de las Fuerzas de Autodefensa o centrales nucleares, así como las islas fronterizas remotas. El número de zonas designadas como objeto de investigación hasta el año fiscal 2024 ascendió a 583. Debido al aumento de áreas designadas en zonas urbanas, el número de transacciones creció de forma significativa con respecto al año fiscal 2023 (16.862).

En cuanto a las adquisiciones por parte de extranjeros o entidades extranjeras, por países y regiones China (incluido Hong Kong) encabezó la lista con 1.674 transacciones, lo que supone el 47,5 % del total. Le siguieron Taiwán (11,7 %), Corea del Sur (10,7 %) y Estados Unidos (6,0 %).

Por zonas, se registraron transacciones realizadas por extranjeros o entidades extranjeras en 37 prefecturas. Tokio fue la que concentró el mayor número, con 1.558 transacciones, destacando áreas urbanas como los alrededores de la Escuela Médica de las Fuerza Terrestre de Autodefensa, el Instituto de Investigación de Equipamiento Naval de la Agencia de Adquisiciones, Tecnología y Logística, y el centro New Sanno del ejército estadounidense, con 553 transacciones, así como los alrededores del complejo del Ministerio de Defensa en Ichigaya, con 309. Según se indicó, la mayoría de las adquisiciones correspondieron a apartamentos y viviendas unifamiliares.

