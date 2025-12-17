La Asociación Japonesa de Shōgi revisará sus normas relativas a las jugadoras embarazadas

Noticias

Tokio, 16 de diciembre (Jiji Press)—La Asociación Japonesa de Shōgi anunció el martes que revisará sus reglas relativas a las jugadoras embarazadas para los torneos profesionales.

La asociación abolirá una regla que estipula que si la fecha de una partida por un título cae dentro de un período de 14 días en torno a la fecha prevista para el parto, la jugadora debe ser sustituida.

“Haremos todos los ajustes posibles” para dichas jugadoras, afirmó la asociación.

Este anuncio llega después de una rueda de prensa ofrecida el pasado miércoles por la campeona de shōgi Fukuma Kana, que pidió a la asociación que revisara el documento. Fukuma, que tiene 33 años, ha ganado seis de los ocho grandes títulos en la liga femenina (joryū).

El organismo rector de este juego parecido al ajedrez también decidió que, cuando resulte difícil modificar el calendario de un encuentro para adaptarlo a una jugadora embarazada, se designará a otra persona en su lugar y se adoptarán medidas para ofrecer una oportunidad alternativa a la jugadora que no pueda participar.

