El Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón creará una oficina de mediación para la paz

Noticias

Tokio, 16 de diciembre (Jiji Press)—El martes se conoció que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón planea crear, alrededor de finales de marzo del próximo año, una nueva oficina encargada de mediar en procesos de paz entre terceros países.

La medida se enmarca en el acuerdo de coalición entre el Partido Liberal Democrático, en el poder, y el Partido de la Innovación de Japón, también conocido como Nippon Ishin no Kai.

La nueva oficina probablemente se establecerá dentro de la Oficina de Política Exterior del ministerio y se espera que ayude a Japón a ofrecer un apoyo integral y continuo que abarque desde la mediación hasta la recuperación y reconstrucción tras los conflictos.

En una rueda de prensa, el secretario en jefe del Gabinete, Kihara Minoru, señaló la creciente importancia de respaldar los esfuerzos para resolver los conflictos de manera rápida mediante la mediación para la paz, aludiendo al conflicto en el territorio palestino de Gaza.

“Resulta beneficioso crear una oficina que actúe como coordinadora interdepartamental y aproveche los conocimientos de las distintas oficinas regionales del ministerio, que mantienen vínculos con las partes implicadas en los conflictos”, afirmó Kihara.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]