La primera ministra Takaichi Sanae promete continuar dialogando para reconstruir las relaciones entre Japón y China

Tokio, 17 de diciembre (Jiji Press)—La primera ministra Takaichi Sanae aseguró el miércoles que pretende continuar dialogando con China para recomponer las relaciones bilaterales, deterioradas a raíz de sus comentarios sobre una posible contingencia en Taiwán. “Queremos continuar manteniendo un diálogo franco y seguir promoviendo de manera integral una relación estratégica de beneficio mutuo”, afirmó.

En una rueda de prensa ofrecida tras la clausura de la sesión extraordinaria de la Dieta, la primera ministra japonesa reiteró también en que las respuestas que dio en la Dieta respecto a un hipotético conflicto en Taiwán “no alteran la posición tradicional del Gobierno japonés”.

Takaichi afirmó que “precisamente porque existen asuntos pendientes y desafíos, la comunicación es importante”, e hizo un llamamiento a Pekín señalando que Tokio “está abierto a mantener diversos tipos de diálogo entre Japón y China, incluidos los contactos a nivel de líderes”. También expresó su intención de celebrar una cumbre con el presidente estadounidense Donald Trump próximamente.

Dentro del gobernante Partido Liberal Democrático han surgido voces que, a la luz del elevado índice de apoyo al Gabinete, reclaman una disolución anticipada de la Cámara de Representantes y la convocatoria de elecciones generales. Al respecto, la primera ministra lo negó tajantemente al afirmar que “hay una montaña de asuntos que deben abordarse; no hay tiempo para pensar en eso”. Asimismo, sobre la posibilidad de ampliar el marco de la coalición de gobierno, se limitó a señalar que “también está la voluntad de la otra parte” y que prefería abstenerse de hacer comentarios.

En cuanto a la gestión económica y fiscal, indicó que “lo que Japón necesita ahora es reforzar su poder nacional mediante una política fiscal activa”, y pidió comprensión para su planteamiento de “crear un ciclo económico virtuoso en el que los ingresos fiscales aumenten sin necesidad de subir los tipos impositivos”.

Respecto al proyecto de presupuesto para el año fiscal 2026, la primera ministra Takaichi reveló que está previsto que sea aprobado por el Gabinete el día 26. También se refirió a la financiación del refuerzo de la capacidad de defensa, uno de los principales puntos de la reforma fiscal de 2026, y expresó su intención de “alcanzar una solución que no suponga una nueva carga para los hogares”.

