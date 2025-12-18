La policía alerta sobre ‘deepfakes’ sexuales contra menores: más de la mitad implican a compañeros de escuela

Noticias

Tokio, 18 de diciembre (Jiji Press)—Datos de la Agencia Nacional de Policía revelan que más de la mitad de los casos de deepfakes sexuales dirigidos contra menores de 18 años denunciados en Japón fueron creados con la implicación de estudiantes de los mismos centros educativos que las víctimas.

Esta es la primera vez que la agencia hace pública información sobre menores que se convirtieron en víctimas de deepfakes sexuales, es decir, imágenes falsas de carácter obsceno creadas mediante inteligencia artificial generativa y otras tecnologías. La agencia tiene previsto elaborar folletos y advertir contra este tipo de uso de la IA en charlas de prevención de la delincuencia en escuelas y otros actos.

Según la Agencia Nacional de Policía, entre enero y septiembre de este año la policía recibió consultas sobre 79 casos de deepfakes dirigidos a menores de hasta 17 años. De ellos, 41 casos involucraron a estudiantes de secundaria básica, 25 a estudiantes de instituto y cuatro a alumnos de primaria.

En el 53,2 % del total de los nueve meses estuvieron implicados estudiantes del mismo centro, como compañeros de clase o alumnos de cursos superiores.

En 14 casos se confirmó que las imágenes fueron creadas mediante IA generativa y en dos casos con aplicaciones de edición de imágenes. Aunque en los casos restantes no se pudo identificar el método utilizado para crear los deepfakes, se cree que la mayoría fueron generados mediante inteligencia artificial.

