Piden la cadena perpetua para el hombre que acabó con la vida del ex primer ministro Abe Shinzō

Nara, 18 de diciembre (Jiji Press)—La fiscalía solicitó el jueves la pena de cadena perpetua para Yamagami Tetsuya, acusado de haber acabado con la vida del ex primer ministro japonés Abe Shinzō con un arma de fabricación casera en la ciudad de Nara en julio de 2022.

En la 15.ª vista del juicio con jueces legos contra Yamagami, que tiene 45 años, celebrada en el Tribunal de Distrito de Nara, la fiscalía afirmó que el atentado fue “un incidente de extrema gravedad sin precedentes en la historia de la posguerra de nuestro país” y un crimen “corto de miras y egoísta”, que “no deja margen para la clemencia”.

La defensa solicitó una condena a pena determinada. El veredicto está previsto para el 21 de enero.

El juicio se ha centrado en la severidad de la pena. La defensa sostiene que Yamagami sufrió “abuso religioso” debido a la implicación de su madre con la Iglesia de la Unificación. Durante el proceso, el acusado mencionó los supuestos vínculos del ex primer ministro con dicho grupo religioso.

En su alegato final del jueves, la fiscalía subrayó: “En un país regido por el Estado de derecho es absolutamente inaceptable recurrir a la violencia para perjudicar a una organización concreta”.

