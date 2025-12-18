Japón comenzará a vender la píldora anticonceptiva de emergencia sin receta médica en febrero

Noticias

Tokio, 18 de diciembre (Jiji Press)—Daiichi Sankyo Healthcare Co. anunció el jueves que comenzará a vender en Japón sin receta médica la píldora anticonceptiva de emergencia a partir del próximo 2 de febrero, lo que marcará la primera vez en el país que este tipo de fármaco se comercializa sin prescripción.

No habrá límite de edad para adquirir el medicamento, Norlevo. Por razones de seguridad, la píldora deberá tomarse en presencia de un farmacéutico debidamente capacitado.

Norlevo es eficaz para prevenir el embarazo en aproximadamente el 80 % de los casos si se toma dentro de las 72 horas posteriores a una relación sexual. Su precio de venta recomendado es de 7.480 yenes por comprimido.

En octubre, el Ministerio de Salud aprobó que el fabricante de Norlevo, Aska Pharmaceutical Co., pudiera poner el medicamento a la venta sin receta.

