Una resolución del Senado de Estados Unidos respalda a Japón y condena la presión de China

Washington, 17 de diciembre (Jiji Press)—Senadores estadounidenses de ambos partidos presentaron el miércoles una resolución en la que expresan su apoyo a Japón y condenan la presión económica y militar ejercida por China, en medio de las tensiones entre Tokio y Pekín a raíz de las declaraciones de la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, sobre una posible contingencia en Taiwán.

La resolución critica a Pekín por ejercer una “coerción y agresión económica, militar y diplomática” contra Japón. Asimismo, el texto elogia los “esfuerzos de Tokio por rebajar las tensiones” frente a lo que califica como “provocaciones unilaterales continuas” por parte de China.

La resolución también reconoce el papel continuado de Japón como “un aliado clave para mantener un Indo-Pacífico libre y abierto” y reafirma que el artículo V del Tratado de Cooperación Mutua y Seguridad entre Japón y Estados Unidos se aplica a las islas Senkaku, situadas en la prefectura japonesa más meridional, Okinawa. China reclama estas islas, administradas por Japón y ubicadas en el mar de China Oriental, a las que denomina Diaoyu.

La iniciativa fue liderada por el senador Pete Ricketts, presidente republicano del subcomité de Asia Oriental, el Pacífico y Política Internacional de Ciberseguridad del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y por el senador demócrata Christopher Coons, miembro de mayor rango de dicho subcomité.

