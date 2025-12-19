Japón reafirma su compromiso con los tres principios antinucleares

Noticias

Tokio, 19 de diciembre (Jiji Press)—El secretario en jefe del Gabinete, Kihara Minoru, declaró el viernes que Japón sigue comprometido con los tres principios antinucleares: no poseer armas nucleares, no producirlas y no permitir su introducción en el país.

“Como política gubernamental, el Ejecutivo mantiene firmemente los tres principios antinucleares”, afirmó Kihara en una rueda de prensa.

El secretario jefe del Gabinete hizo estas declaraciones al ser preguntado por la postura del Ejecutivo después de que un alto funcionario del Gobierno japonés afirmara el jueves que el país debería poseer armas nucleares.

Kihara añadió asimismo que el Gobierno no contempla el despliegue en territorio nacional de armas nucleares estadounidenses. “No es admisible”, aseguró, en vista de su incompatibilidad con los tres principios antinucleares y con el marco legal existente, incluida la Ley Básica de Energía Nuclear.

Nakatani Gen, exministro de Defensa del Partido Liberal Democrático, declaró también ante la prensa en la sede del partido que el comentario del alto funcionario era “inadmisible”, y afirmó que “debería abstenerse de expresar a la ligera opiniones personales desde una posición gubernamental”. Asimismo, añadió que, “dado que la declaración se ha hecho pública, es necesario adoptar las medidas correspondientes”, y sostuvo que la primera ministra Takaichi Sanae debería estudiar una respuesta que incluya la continuidad o no del alto funcionario en su cargo.

Por otra parte, Saitō Tetsuo, líder del partido Kōmeitō, antiguo socio de coalición del PLD, también declaró a los periodistas en la Dieta que se trataba de “una declaración grave que merece la destitución”.

