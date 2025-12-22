La asamblea de Niigata aprueba la reactivación de la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa

Noticias

Niigata, 22 de diciembre (Jiji Press)—La Asamblea Prefectural de Niigata aprobó el lunes la decisión del gobernado Hanazumi Hideyo de autorizar la reactivación de la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, operada por la Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO), en la prefectura del centro de Japón.

Esta decisión dio por concluidos, en la práctica, los procedimientos para obtener el consentimiento de las comunidades locales para la reactivación de la planta.

En la sesión plenaria del lunes, la asamblea aprobó el presupuesto suplementario del gobierno prefectural, que incluye gastos de relaciones públicas relacionados con la reanudación, así como una resolución adjunta que permite a Hanazumi continuar en el cargo. Ambas medidas obtuvieron el respaldo mayoritario, encabezado por el Partido Liberal Democrático.

El mes pasado, Hanazumi manifestó su decisión de autorizar la reactivación de la central nuclear y señaló que sometería su determinación al juicio de la asamblea, añadiendo que dimitiría si esta perdía la confianza en él.

Se espera que TEPCO reinicie el reactor número 6 de la central de Kashiwazaki-Kariwa, con una capacidad de generación de 1,35 millones de kilovatios, tan pronto como el próximo mes.

