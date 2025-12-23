Japón estudia endurecer los requisitos de residencia para la naturalización

Noticias

Tokio, 22 de diciembre (Jiji Press)—El lunes se conoció que el Gobierno de Japón estudia endurecer los requisitos para obtener la nacionalidad japonesa a 10 años de residencia o más en principio, en comparación con los actuales cinco años.

Al ampliar el período necesario de residencia a al menos 10 años, Japón equipararía el requisito para obtener la nacionalidad con el exigido para la residencia permanente. Se prevé que la medida se aplique modificando la forma de administrar la Ley de Nacionalidad, que establece los requisitos para la naturalización, en lugar de reformar la propia ley.

En septiembre, el Nippon Ishin no Kai (Partido de la Innovación de Japón), que entonces era una fuerza de la oposición y ahora forma parte del Gobierno como socio minoritario de coalición, señaló en una propuesta de política que el requisito para la naturalización, que otorga a los solicitantes aceptados un estatus legal más amplio, es más laxo que el de la residencia permanente.

Preocupaciones similares también han surgido dentro del principal partido gobernante, el Partido Liberal Democrático, lo que llevó a la primera ministra Takaichi Sanae, presidenta del partido, a ordenar a su Gobierno que revise el sistema.

La Ley de Nacionalidad exige a quienes solicitan la naturalización cumplir requisitos como haber residido de forma continuada en Japón durante al menos cinco años, tener 18 años o más, mostrar buena conducta, poder mantenerse económicamente y respetar la Constitución.

