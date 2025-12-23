El emperador emérito Akihito cumple 92 años

Noticias

Tokio, 23 de diciembre (Jiji Press)—El emperador emérito Akihito, padre del emperador Naruhito, cumplió 92 años el martes.

El emperador emérito fue diagnosticado el pasado mes de mayo con isquemia miocárdica silente, una afección en la que el flujo sanguíneo hacia el músculo cardíaco desciende por debajo de niveles suficientes, y comenzó a tomar una nueva medicación en julio. Desde entonces, su estado se ha mantenido relativamente estable, según indicó uno de sus asistentes.

Coincidiendo con el 80.º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, el emperador emérito Akihito reflexionó sobre la guerra, recordando, entre otras cosas, su evacuación al campo durante el conflicto y su encuentro con japoneses de segunda generación en Filipinas durante su visita al país en 2016.

El emperador emérito fue hospitalizado en mayo para someterse a pruebas y nuevamente en julio para iniciar el nuevo tratamiento cardíaco. En los exámenes realizados antes de comenzar la medicación, los médicos constataron que también padecía arritmia supraventricular, caracterizada por un pulso acelerado. Se espera que el tratamiento mejore asimismo esta condición.

Desde que recibió el alta hospitalaria, procura mantener su musculatura y su salud realizando paseos y ejercicio físico a un nivel que no afecte negativamente a su corazón. Además, continúa dos veces por semana con sus investigaciones sobre la clasificación de los peces gobio en un laboratorio de biología del Palacio Imperial.

