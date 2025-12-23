Proponen limitar el número de trabajadores extranjeros a 1,23 millones hasta el año fiscal 2028

Noticias

Tokio, 23 de diciembre (Jiji Press)—Varios organismos del Gobierno de Japón, entre ellos la Agencia de Servicios de Inmigración, propusieron el martes limitar el número combinado de trabajadores extranjeros con el estatus de habilidades específicas y acogidos a un nuevo programa de desarrollo de habilidades y empleo previsto a 1.231.900 hasta el final del año fiscal 2028.

En una reunión de expertos, también se presentó un plan para añadir tres sectores laborales para este tipo de trabajadores extranjeros: suministro de ropa de cama y otros textiles en hoteles y hospìtales, distribución y almacenamiento y reciclaje de recursos. El Gobierno tiene previsto aprobar los planes en una reunión del Gabinete en enero.

Según la propuesta, el límite máximo de trabajadores extranjeros con estatus de residencia de tipo 1 dentro del sistema de habilidades específicas se fijaría en 805.700 personas. Este estatus permite estancias de hasta cinco años en Japón.

El nuevo programa de desarrollo de competencias y empleo, que se introducirá en abril de 2027 en sustitución del actual sistema de aprendices técnicos para extranjeros, aceptará un máximo de 426.200 personas en 17 sectores.

