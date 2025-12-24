Japón se propone eliminar los incendios graves provocados por baterías de litio para 2030

Noticias

Tokio, 23 de diciembre (Jiji Press)—El Gobierno de Japón publicó el martes un paquete de medidas para eliminar los incendios graves provocados por baterías de iones de litio para 2030, a raíz de una serie de incidentes relacionados con este tipo de baterías, cuyo uso se está extendiendo.

En el paquete, elaborado por organismos del Gobierno central, entre ellos el Ministerio de Medioambiente, se insta a gobiernos locales y empresas a que eliminen adecuadamente las baterías de iones de litio.

Las baterías hinchadas o deformadas son especialmente propensas a incendiarse. Los gobiernos locales encargados de la recogida de residuos domésticos están teniendo dificultades para hacer frente a los incendios provocados por baterías.

El Gobierno central investigará cómo los municipios recogen, almacenan y eliminan las baterías de iones de litio con el fin de recopilar casos de éxito que puedan compartirse con otros municipios.

Además, se celebrarán debates con los municipios, los fabricantes y las empresas de gestión de residuos de baterías para elaborar medidas destinadas a la manipulación de baterías hinchadas o deformadas.

