Japón cae hasta el puesto 24 en PIB per cápita entre los países de la OCDE

Tokio, 23 de diciembre (Jiji Press)—La Oficina del Gabinete informó el martes que Japón ocupó el puesto 24 en PIB per cápita en 2024 entre los 38 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Según esta oficina del Gobierno de Japón, se trata de la posición más baja desde 1994, año en que comenzaron a estar disponibles datos comparables.

El PIB nominal per cápita de Japón se situó en 33.785 dólares, un 4,1 % menos que el año anterior, lo que supuso una caída de dos puestos en la clasificación. El descenso se debió a la reducción del PIB convertido a dólares como consecuencia de la depreciación del yen frente al dólar estadounidense.

Luxemburgo encabezó la clasificación, seguido de Irlanda y Suiza. Estados Unidos ocupó el sexto lugar.

El PIB nominal total de Japón ascendió a 4.186,9 billones de dólares, situándose en cuarta posición, por detrás de Estados Unidos, China y Alemania.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]