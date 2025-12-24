Ministros del Gobierno de Japón acuerdan subir las tasas de los servicios médicos

Noticias

Tokio, 24 de diciembre (Jiji Press)—La ministra de Finanzas, Katayama Satsuki, y el ministro de Salud, Ueno Ken’ichirō, acordaron el miércoles subir durante el año fiscal 2026 las tasas de los servicios médicos 2,22 puntos porcentuales, el primer incremento en 12 años.

Katayama y Ueno decidieron aumentar la parte principal de las tasas, que cubre mayormente los costes laborales de los trabajadores médicos, una media anual de 3,09 puntos porcentuales durante dos años, desde el año fiscal que comienza el próximo abril, al tiempo que reducirán los precios oficiales de los medicamentos 0,87 puntos porcentuales.

Esa subida de la parte principal de las tasas, la primera en treinta años con un valor de tres puntos o más, es una medida diseñada para ayudar a los hospitales a hacer frente al aumento de los precios, y a subir los salarios de los trabajadores médicos.

Los dos ministros también acordaron alzar la cantidad máxima para gastos médicos mensuales a pagar del propio bolsillo entre 7 y 38 puntos porcentuales, según los ingresos, desde agosto de 2026 como muy pronto.

Asimismo acordaron establecer una serie de límites anuales superiores para gastos médicos, límites con los que ayudar a quienes reciben tratamientos de larga duración. Para el rango de ingresos medios anuales entre los 3,7 y los 7,7 millones de yenes, el máximo anual será de 530.000 yenes.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]