El gobierno de la prefectura japonesa de Mie se plantea dejar de contratar extranjeros

Tsu, prefectura de Mie, 24 de diciembre (Jiji Press)—Fuentes oficiales informaron el miércoles que el gobierno prefectural de Mie, en la región central de Japón, estudia dejar de contratar a ciudadanos extranjeros con el fin de proteger la información confidencial.

Las autoridades prefecturales citaron preocupaciones por posibles filtraciones de información sobre la producción agrícola y de datos personales de los residentes, especialmente a la luz de la Ley de inteligencia nacional de China, que obliga a los ciudadanos a cooperar con los organismos de inteligencia.

La prefectura llevará a cabo una encuesta a finales de enero para recabar opiniones de los residentes locales antes de tomar una decisión definitiva al respecto.

El gobierno prefectural de Mie eliminó en el año fiscal 1999 el requisito de nacionalidad para todas las categorías de empleo, salvo algunas, con el fin de fomentar la participación de los extranjeros en la sociedad.

En la actualidad, 44 de las 49 ocupaciones, incluidos puestos en el departamento del gobernador, están abiertas a ciudadanos extranjeros.

