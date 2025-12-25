El Gobierno de Japón comienza a deliberar sobre la flexibilización de la normativa sobre el horario laboral

Noticias

Tokio, 25 de diciembre (Jiji Press)—Miembros del consejo para la promoción de la reforma regulatoria del Gobierno japonés acordaron deliberar de forma prioritaria sobre seis ámbitos, incluida una posible flexibilización de la normativa relativa al horario laboral, una idea defendida por la primera ministra Takaichi Sanae.

En una reunión del consejo celebrada el miércoles, Takaichi instó a sus miembros a “estudiar formas de promover estilos de trabajo altamente productivos y flexibles, teniendo en cuenta las opiniones de los trabajadores”. Esta fue la primera reunión del consejo con Takaichi, que asumió el cargo en octubre.

El consejo, presidido por Tomita Tetsurō, asesor de Ferrocarriles del Este de Japón (JR East), tiene previsto elaborar un informe provisional el próximo mes y finalizar sus propuestas en mayo.

Dado que han transcurrido cinco años desde la entrada en vigor de la legislación sobre la reforma del estilo de trabajo, incluida la introducción de un límite a las horas extraordinarias, el Ministerio de Trabajo está llevando a cabo una encuesta entre empresas y trabajadores sobre la situación actual de las horas extra, entre otros aspectos.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]