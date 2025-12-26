Las diez principales compañías eléctricas de Japón reducirán sus tarifas en más de 1.000 yenes

Noticias

Tokio, 25 de diciembre (Jiji Press)—Las 10 principales compañías eléctricas de Japón anunciaron el jueves planes para reducir las tarifas de la electricidad en más de 1.000 yenes para un hogar estándar el próximo mes de enero, gracias a la reanudación de los subsidios gubernamentales destinados a amortiguar el impacto de la inflación.

En el área de servicio regular de la Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO), la factura de un hogar medio bajará 1.170 yenes, hasta situarse en 7.464 yenes.

La Compañía Eléctrica de Chūbu registrará la mayor reducción entre las compañías eléctricas, con 1.175 yenes, mientras que la Compañía Eléctrica de Hokkaidō tendrá la menor bajada, de 1.028 yenes.

Los subsidios gubernamentales para las facturas de electricidad doméstica se han fijado en 4,5 yenes por kilovatio-hora.

Por su parte, el Gobierno también concederá subsidios al gas ciudad de 18 yenes por metro cúbico.

