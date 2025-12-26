Japón establece un presupuesto récord para defensa para el año fiscal 2026

Noticias

Tokio, 26 de diciembre (Jiji Press)—En respuesta al continuo refuerzo militar de China y Corea del Norte, el Gobierno japonés ha fijado el gasto relacionado con la defensa en la cifra récord de algo más de 9 billones de yenes en su proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2026, aprobado en la reunión del Gabinete del viernes.

Esta cantidad, que incluye los gastos vinculados a la reorganización de las fuerzas estadounidenses en Japón, supone un aumento del 3,8 % respecto al presupuesto inicial del ejercicio 2025 y marca un máximo histórico por duodécimo año consecutivo.

El total también incorpora partidas para la implantación de un sistema de defensa litoral de múltiples capas (Shield) y para mejorar las condiciones laborales del personal de las Fuerzas de Autodefensa.

En el marco del sistema Shield, se desplegarán numerosos drones y otros dispositivos para repeler posibles incursiones por la costa. El país prevé destinar 100.100 millones de yenes a la adquisición de varios miles de drones de 10 tipos, con el objetivo de poner en funcionamiento el sistema de defensa costera antes de que finalice el ejercicio fiscal 2027.

El Gobierno también estudiará la posibilidad de utilizar drones en misiones de interceptación aérea (scramble) de la Fuerza Aérea de Autodefensa. Para ello, realizará vuelos de prueba del MQ-9B SeaGuardian, un vehículo aéreo no tripulado estadounidense de gran autonomía, con un coste de 1.100 millones de yenes, a fin de evaluar sus capacidades de vigilancia y seguimiento, aparentemente pensando en los aviones no tripulados chinos.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]