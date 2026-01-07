Japón pone en marcha una campaña para animar a los niños a hablar sobre sus problemas

Noticias

Tokio, 6 de enero (Jiji Press)—Con el objetivo de aliviar la ansiedad de los niños que sienten reparos a la hora de confiar sus preocupaciones a los adultos, un grupo de funcionarios de la Agencia para la Infancia y la Familia ha puesto en marcha actividades de sensibilización. Esta iniciativa está pensada para ayudar a que los menores no afronten solos problemas graves. Para este fin, la agencia está centrando sus esfuerzos en crear un entorno en el que sea fácil pedir ayuda y anime a los niños a “adquirir la experiencia de consultar incluso por preocupaciones pequeñas”.

El número de casos reconocidos de ausentismo escolar y acoso, así como el de suicidios entre estudiantes de primaria, secundaria e instituto, sigue aumentando, y son muchos los niños que se enfrentan a dificultades. La Agencia para la Infancia y la Familia creó en el otoño de 2024 un equipo para escuchar las preocupaciones de los menores, muchos de los cuales confiesan que les “cuesta hablar con los adultos”. Tras intercambiar opiniones con niños y organizaciones de apoyo de todo el país, elaboraron mangas y vídeos que transmiten el mensaje de que “pedir consejo no es algo vergonzoso ni una señal de debilidad”, material que está disponible en su página web y otros canales.

En diciembre de 2025, durante un partido de la liga japonesa de fútbol celebrado en la ciudad de Chōfu, en Tokio, con la colaboración del FC Tokyo, se instaló un estand en un rincón del recinto. En él, se habilitó un espacio en el que se preguntaba por los adultos cercanos con los que los niños suelen hablar de sus problemas, invitándolos a introducir una pelota en cajas rotuladas con opciones como “familia” o “profesores de la escuela”. También se llevó a cabo una actividad en la que se preguntaba qué otros adultos les venían a la mente como personas con las que podían hablar, ofreciéndoles opciones como “profesor de actividades extraescolares” o “personas del barrio”, a las que podían marcar con una pegatina. El objetivo era reducir la barrera psicológica hablando abiertamente sobre la cuestión.

El estand recibió la visita de muchos estudiantes de primaria y de familias con niños. Se pudo ver, por ejemplo, a un alumno de primer curso de primaria que comentaba: “Últimamente me he peleado con un amigo y se lo conté a mi familia y a mi profesor”, o a una madre que acariciaba a su hija mientras decía: “Siempre hablas mucho con nosotros”.

El equipo del proyecto tiene previsto visitar escuelas e institutos en enero de 2026 para impartir clases itinerantes en las que se escuchen y atiendan las preocupaciones de los estudiantes. Un joven funcionario expresó con convicción: “Quiero que se queden con la idea de que está bien hablar de los problemas con otras personas”.

