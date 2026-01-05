El líder del principal partido de la oposición en Japón critica el ataque de EE. UU. contra Venezuela

Noticias

Ise, prefectura de Mie, 4 de enero (Jiji Press)—Noda Yoshihiko, líder del Partido Democrático Constitucional de Japón, la principal fuerza de la oposición, criticó el domingo las operaciones del ejército de Estados Unidos contra Venezuela.

“Es extremadamente dudoso que la acción de Estados Unidos pueda justificarse en virtud del derecho internacional”, declaró Noda en una rueda de prensa celebrada en la ciudad de Ise, en la prefectura de Mie, en la que opinó además que EE. UU. “se excedió”.

Noda afirmó que Japón debería evaluar la actuación estadounidense basándose en el principio de que son intolerables los actos destinados a cambiar el statu quo por la fuerza, aunque Estados Unidos sea un país aliado.

Si se toleran las operaciones militares de EE. UU., “Rusia podría justificar su invasión de Ucrania y los países de Asia podrían verse tentados a hacer algo similar”, señaló Noda, y añadió que una situación así “solo sería perjudicial para el mundo”.

Por su parte, Shii Kazuo, miembro del comité ejecutivo del Partido Comunista de Japón, escribió en X (antes Twitter) que “la primera ministra Takaichi Sanae perdería su derecho a defender la importancia del Estado de derecho si no protesta contra esta ilegalidad”, subrayando que Takaichi no debería dudar en criticar el comportamiento de Estados Unidos.

