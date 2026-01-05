Investigaciones recientes relacionan una mejor salud dental con una mayor esperanza de vida saludable

Noticias

Tokio, 5 de enero (Jiji Press)—Estudios de la Universidad Metropolitana de Osaka y la Universidad de Ciencias de Tokio, cuyos resultados se dieron a conocer el 5 de enero, sugieren que el estado de la salud bucodental de las personas mayores está relacionado con la tasa de mortalidad y el riesgo de requerir cuidados.

El deterioro de funciones orales como masticar o tragar es un factor clave para mantener una buena nutrición y la capacidad física, por lo que las revisiones dentales periódicas y el tratamiento temprano parecen ser fundamentales para prolongar la esperanza de vida saludable.

Investigadores de la Universidad Metropolitana de Osaka y otras instituciones analizaron los datos de revisiones médicas realizadas entre los años fiscales 2018 y 2020 a unas 190.000 personas de 75 años o más en la prefectura de Osaka, y estudiaron la relación entre el estado de los dientes y la mortalidad. Los resultados revelaron que cuanto mayor era el número de dientes sanos o tratados, menor era la tasa de mortalidad, mientras que las personas con caries u otros problemas sin tratar presentaban una tendencia a una mortalidad más elevada.

Las caries pueden provocar fácilmente una disminución de la capacidad de masticación y una inflamación crónica, lo que podría afectar a la salud general. Las personas sin ningún diente tenían un riesgo de muerte aproximadamente 1,7 veces mayor que aquellas que conservaban 21 o más piezas dentales.

Por su parte, un grupo de investigación de la Universidad de Ciencias de Tokio realizó un seguimiento durante seis años de unos 11.000 adultos mayores de todo el país y analizó la relación entre el llamado “deterioro oral” y la esperanza de vida saludable. En comparación con quienes no presentaban este problema, las personas con deterioro tenían, a los 65 años, una esperanza de vida saludable entre 1,4 y 1,5 años menor, un riesgo de requerir cuidados 1,23 veces mayor y un riesgo de muerte 1,34 veces superior. En cambio, también se confirmó que quienes se sometían a revisiones dentales periódicas tendían a disfrutar de una esperanza de vida saludable aproximadamente un año más larga.

El deterioro oral se evalúa a partir de la presencia de síntomas como tener pocos dientes, dificultad para masticar o sequedad bucal. Se sabe que un empeoramiento de la salud bucodental puede conducir a una menor ingesta de alimentos y a una reducción de las salidas al exterior. Las recientes investigaciones vuelven a poner de manifiesto su relación con el estado de salud general.

