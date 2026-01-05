Un atún rojo alcanza un récord de 510,3 millones de yenes en la subasta de Año Nuevo en Toyosu

Noticias

Tokio, 5 de enero (Jiji Press)—Un atún rojo alcanzó un récord de 510,3 millones de yenes (unos 3.245.000 dólares) en la subasta de Año Nuevo celebrada el lunes por la mañana en el mercado de Toyosu, en Tokio.

El esperado evento anual comenzó a las 5:10 de la mañana con el sonido de una campana. De los cerca de 250 atunes subastados, un atún rojo de 243 kilogramos procedente de Ōma, en la prefectura de Aomori, se vendió al precio más alto: 2,1 millones de yenes por kilo, muy por encima del récord anterior de 1,2 millones de yenes establecido en 2019.

Los atunes de Ōma están considerados una marca de primera categoría y son muy cotizados.

Kiyomura, la empresa que gestiona la importante cadena de restaurantes Sushi Zanmai, se convirtió por primera vez en seis años en el mayor postor de la subasta de atún de Año Nuevo en Toyosu. El importe superó su propio récord anterior, fijado en 2019, que había sido de 333,6 millones de yenes.

El presidente de la compañía, Kimura Kiyoshi, pareció algo sorprendido por el resultado de la subasta, pero comentó: “Espero que mucha gente se llene de energía al comer este atún tan auspicioso”.

En la misma subasta, una sola pieza (de aproximadamente 400 gramos) de erizo de mar de Hokkaidō alcanzó un precio récord de 35 millones de yenes.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]