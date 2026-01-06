Una serie de potentes temblores sacude el oeste de Japón

Noticias

Tokio, 6 de enero (Jiji Press)—Una serie de potentes terremotos sacudió el oeste de Japón el martes. Los sismos llegaron a alcanzar una intensidad 5 fuerte, el cuarto nivel más elevado en la escala de intensidad sísmica de Japón, en las prefecturas de Shimane y Tottori.

Según la Agencia Meteorológica de Japón, un terremoto de una magnitud estimada de 6,2 tuvo lugar a una profundidad de unos 10 kilómetros en el este de Shimane sobre las 10:18 a.m., registrando el nivel 5 fuerte en la escala de intensidad en la ciudad de Matsue, en Shimane, y en la ciudad de Sakaiminato, en Tottori.

Otro temblor ocurrió a las 10:28 a.m. y registró una intensidad 5 débil en la ciudad de Yasugi, en Shimane. No se esperan tsunamis como resultado de estos terremotos.

