El Gobierno de Japón evita evaluar la legalidad del ataque estadounidense contra Venezuela

Tokio, 6 de enero (Jiji Press)—El Gobierno de Japón se negó el martes a ofrecer una evaluación jurídica sobre el ataque de Estados Unidos contra Venezuela para capturar a su presidente, Nicolás Maduro.

Japón “no está en condiciones de determinar los detalles de la cuestión”, afirmó el secretario en jefe del Gabinete, Kihara Minoru, en una rueda de prensa en Tokio.

Las declaraciones de Kihara significan que Japón mostró consideración hacia Estados Unidos, uno de sus aliados, en un momento en el que varios miembros de la comunidad internacional cuestionan que el ataque es una violación de la Carta de las Naciones Unidas, que exige el respeto de la soberanía de los países.

Kihara comentó que, en términos generales, “deben respetarse los principios del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas”.

Sin embargo, añadió que Japón no es parte directa en la cuestión.

