China prohíbe la exportación a Japón de productos de uso dual

Pekín, 6 de enero (Jiji Press)—El Ministerio de Comercio de China anunció el martes una prohibición inmediata de exportación de bienes de uso dual a Japón, productos que se pudieran usar tanto para fines comerciales como militares.

La decisión llega tras un comentario el pasado noviembre en la Dieta por parte de la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, sobre una posible contingencia con Taiwán, y busca al parecer intensificar la presión económica sobre Tokio y obligar a que el Gobierno japonés se retracte.

Según el ministerio, se restringirán las exportaciones de materiales para usuarios japoneses relacionados con la defensa, y de objetos de uso dual que pudieran aumentar las capacidades defensivas de Japón. Esta medida incluye las exportaciones de semiconductores y tierras raras a las Fuerzas de Autodefensa de Japón y las empresas que manufacturan equipamiento de defensa.

El ministerio, en una declaración emitida por un portavoz el martes, tachó de nuevo el comentario de Takaichi de “erróneo”, y dijo que constituía una zafia interferencia en los asuntos internos de China.

En noviembre Takachi afirmó en la Dieta que el posible uso de la fuerza contra Taiwán, por parte de China, podría constituir una situación “que amenazara la supervivencia” de Japón, lo cual le permitiría al país ejercer su derecho a la autodefensa colectiva.

