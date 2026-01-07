Japón insta a China a revocar la prohibición sobre la exportación de productos de uso dual

Noticias

Tokio, 7 de enero (Jiji Press)—El Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón afirmó el miércoles que ha instado a China a retirar su prohibición sobre la exportación de productos de uso dual a Japón.

Kanai Masaaki, director general de la Oficina para Asuntos de Asia y Oceanía del ministerio, presentó el martes una enérgica protesta al respecto ante Shi Yong, subjefe de misión en la embajada de China en Tokio, a raíz de que el Ministerio de Comercio de ese país anunciase la prohibición inmediata el mismo día.

Kanai calificó la medida de “absolutamente inaceptable y profundamente lamentable” ya que solo afecta a Japón y se desvía significativamente de la norma internacional.

Se cree que esta prohibición afectará a las exportaciones de chips semiconductores y tierras raras que podrían utilizarse para fabricar equipamientos relacionados con el ámbito militar.

El secretario en jefe del Gabinete, Kihara Minoru, aseguró en una rueda de prensa el miércoles que se desconoce el alcance de la prohibición. “Examinaremos y analizaremos cuidadosamente el posible impacto en varias industrias y estudiaremos la respuesta necesaria”, añadió.

