China afirma que la prohibición sobre la exportación de productos de uso dual a Japón es legítima y legal

Pekín, 7 de enero (Jiji Press)—El Ministerio de Relaciones Exteriores de China afirmó el miércoles que la prohibición del país a las exportaciones de productos de doble uso con destino a Japón es completamente legítima y legal.

En una rueda de prensa celebrada ese mismo día, la portavoz del ministerio, Mao Ning, señaló que la medida se ajusta a las leyes y normativas vigentes, rebatió la protesta de Japón y su exigencia de que se retire el control a las exportaciones.

La medida se adoptó en respuesta a unas declaraciones realizadas el pasado noviembre por la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, en la Dieta, en las que afirmó que un posible uso de la fuerza por parte de China contra Taiwán podría constituir para Japón una denominada “situación que amenaza la supervivencia”, lo que permitiría al país ejercer el derecho a la autodefensa colectiva.

Mao subrayó que las palabras de Takaichi sobre una eventual contingencia en Taiwán interferían de forma flagrante en los asuntos internos de China y enviaban una amenaza militar contra el país.

La medida más reciente tiene como objetivo salvaguardar la soberanía y los intereses nacionales, añadió Mao, al tiempo que volvió a instar a Japón a que retire esas declaraciones.

