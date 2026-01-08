Japón planea reforzar los lazos con países afines ante la coacción de China

Noticias

Tokio, 8 de enero (Jiji Press)—La primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, recibirá el 13 de enero en su ciudad natal, Nara, al presidente surcoreano Lee Jae-myung, con lo que dará inicio de lleno a la diplomacia de cumbres de 2026. El día 16 tiene previsto celebrar en Tokio su primer encuentro cara a cara con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. El objetivo común es reforzar la cooperación entre países afines con la vista puesta en China y, tomando como eje la alianza Japón-Estados Unidos, seguir construyendo una red multinivel.

La seguridad económica y la situación regional serán los principales temas en la próxima cumbre entre los mandatarios de Japón y Corea del Sur. Lee visitó China del 4 al 7 de enero y se reunió con el presidente Xi Jinping, por lo que se espera un intercambio de opiniones sobre la percepción hacia China.

La reunión entre Takaichi y Lee será la segunda, tras la celebrada el pasado mes de octubre en Gyeongju (Corea del Sur) con motivo de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). En aquella ocasión, Lee propuso una visita a Nara como parte de la llamada “diplomacia de lanzadera” de visitas mutuas, propuesta que Takaichi aceptó de inmediato. También se contempla que ambos visiten juntos el día 14 un templo de la ciudad de Nara con vínculos históricos con Corea del Sur, para estrechar la relación personal.

En la cumbre Japón-Italia se espera que ambas partes coincidan en profundizar la cooperación en materia de seguridad, a través del desarrollo conjunto de un avión de combate de nueva generación entre tres países (incluido el Reino Unido) y del refuerzo de las cadenas de suministro de minerales estratégicos. Un alto cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores japonés afirmó que “la visita a Japón de líderes de los principales países europeos constituye un mensaje importante hacia China”.

Takaichi y Meloni protagonizaron incluso una escena en la que se abrazaron durante la cumbre del G20 celebrada en noviembre de 2025. Fuentes gubernamentales señalan que “al ser ambas mujeres y compartir el perfil de políticas conservadoras, hay una buena química entre ellas”.

En una reunión de la ejecutiva del Partido Liberal Democrático celebrada el día 6, Takaichi se refirió a las cumbres con Corea del Sur e Italia y afirmó: “Quiero profundizar las relaciones de confianza entre países que comparten los valores de la libertad y la democracia”. El día 2 mantuvo una conversación telefónica con el presidente estadounidense Donald Trump, en la que acordaron acelerar los ajustes de cara a una visita a Estados Unidos esta primavera. Su intención es reafirmar la postura común frente a China, Rusia y Corea del Norte.

Del 8 al 10 de febrero, el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahayan, realizará una visita de Estado a Japón. Se prevé que ambas partes coincidan en reforzar su asociación estratégica.

Por otro lado, Takaichi renunció a realizar viajes al extranjero antes de la convocatoria de la sesión ordinaria de la Dieta, prevista para el día 23. Dado que es la primera mujer en ocupar la jefatura del Gobierno en Japón, se han recibido numerosas solicitudes de visita por parte de dirigentes extranjeros, pero personas de su entorno explican que “había que preparar la Dieta y resultaba difícil encajar un viaje oficial al exterior”.

