El Gobierno de Japón se muestra vigilante ante la “Doctrina Donroe” de Trump

Tokio, 9 de enero (Jiji Press)—El Gobierno japonés vigila con suma atención la llamada “Doctrina Donroe” del presidente estadounidense Donald Trump, cuyo objetivo es que Estados Unidos restaure su esfera de influencia en el hemisferio occidental, ante el temor de que la presencia estadounidense se debilite en el hemisferio oriental.

Expertos advierten que esta política exterior recientemente proclamada por Estados Unidos (una reactivación de la Doctrina Monroe de comienzos del siglo XIX, que se oponía a la injerencia extranjera en el hemisferio occidental) podría facilitar una mayor expansión hegemónica de China en Asia.

En una rueda de prensa celebrada el jueves, el secretario jefe del Gabinete, Kihara Minoru, trató de disipar las preocupaciones sobre un posible retroceso del compromiso estadounidense en Asia. “El compromiso de Estados Unidos con un Indopacífico libre y abierto está estipulado en la nueva estrategia de seguridad nacional anunciada recientemente por la Casa Blanca”, afirmó el principal portavoz del Gobierno.

Sin embargo, en dicha estrategia, publicada a comienzos del mes pasado, Asia (incluido el Indopacífico) ocupa el segundo lugar entre las regiones consideradas prioritarias, mientras que el hemisferio occidental recibe la máxima prioridad.

“Tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y hará cumplir la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental”, señala el documento estratégico. Un mes después, las fuerzas estadounidenses atacaron Venezuela y capturaron al presidente del país, Nicolás Maduro. Tras la operación, Trump proclamó la Doctrina Donroe.

