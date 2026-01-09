El astronauta japonés Suwa Makoto participará en su primera misión espacial alrededor de 2027

Noticias

Tokio, 9 de enero (Jiji Press)—El ministro de Ciencia japonés, Matsumoto Yōhei, anunció el viernes en una rueda de prensa que el astronauta japonés Suwa Makoto realizará una estancia de larga duración en la Estación Espacial Internacional alrededor de 2027, lo que marcará su primera misión espacial.

Suwa, de 49 años y ex empleado del Banco Mundial, y Yoneda Ayu, de 30 años, antigua médica de la Cruz Roja Japonesa, fueron seleccionados como candidatos a astronauta en 2023, en la primera convocatoria de este tipo realizada por la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) en 13 años.

Ambos obtuvieron la certificación como astronautas en octubre de 2024, tras completar el entrenamiento básico.

Natural de Tokio, Suwa cursó estudios en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Tokio y se graduó en el posgrado del Departamento de Geociencias de la Universidad de Princeton en junio de 2007.

Tras trabajar en la Organización Meteorológica Mundial, se incorporó al Banco Mundial en 2014, donde desempeñó el cargo de especialista sénior en gestión del riesgo de desastres.

