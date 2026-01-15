Los avistamientos de osos en Japón continúan en 2026

Noticias

Tokio, 14 de enero (Jiji Press)—Los avistamientos de osos no han cesado desde el comienzo del 2026. Aunque normalmente los osos se encuentran hibernando en esta época, se han registrado algunos avistamientos, especialmente en la región de Tōhoku, en el este de Japón, con daños como colisiones con vehículos y la rotura de cristales en oficinas.

Según el Ministerio de Medioambiente, entre abril y noviembre del año pasado se registraron en todo el país 47.038 casos de aparición de osos negros asiáticos, una cifra provisional que duplica aproximadamente el récord del año fiscal 2023. El número de ejemplares capturados, incluidos los osos pardos de Hokkaidō (higuma), también alcanzó un máximo histórico de 12.659.

Desde el día de Año Nuevo se han recibido informes de avistamientos al menos en Hokkaidō, las seis prefecturas de Tōhoku y la prefectura de Niigata. Expertos sugieren que los osos “no están hibernando debido a la escasez de alimento”, por lo que la policía y otras autoridades están llamando a extremar la precaución.

En la localidad de Akkeshi, en Hokkaidō, se encontraron el 1 de enero huellas que se cree pertenecen a un oso. En Tomakomai, el día 4 se recibieron avisos de avistamiento, lo que llevó a la comisaría local a desplegar vigilancia policial.

Los avistamientos son especialmente numerosos en Tōhoku, donde también se han producido colisiones con vehículos. En la ciudad de Sukagawa, en la prefectura de Fukushima, el día 4 un auto chocó con un oso de aproximadamente un metro de longitud que cruzaba una vía municipal. El conductor no resultó herido, pero un responsable de la policía prefectural señaló: “Estamos reforzando la difusión de información para evitar daños personales. Pedimos a la población que siga extremando la precaución ante los osos”.

También se han dado casos en los que los osos se han acercado a zonas habitadas. En la ciudad de Daisen, en la prefectura de Akita, alrededor de las ocho de la mañana del día 4, un hombre que realizaba labores de retirada de nieve en el recinto de su empresa oyó un ruido y, al girarse, vio a un oso de alrededor de un metro alejándose. Al comprobar el lugar donde se encontraba el animal, se constató que uno de los cristales del vestíbulo cortavientos situado en la entrada de la oficina había sido destruido.

La continua aparición de osos tras el Año Nuevo parece estar relacionada con la mala cosecha de bellotas, una de sus principales fuentes de alimento. Horie Atsushi, presidente de la Asociación de Cazadores de Hokkaidō, analiza que “probablemente haya muchos osos que no llegan a hibernar debido a la escasez de alimento” y advierte que “si no comen lo suficiente antes de hibernar, existe el riesgo de que se despierten antes de lo habitual”.

Como forma de evitar encuentros con osos, Horie recomienda no acercarse a montañas u otras zonas donde exista riesgo de aparición, basándose en la información de avistamientos difundida por las autoridades. Añade que “los osos son muy cautelosos; si es necesario entrar en la montaña, hacerlo en grupo y avanzando mientras se hacen ruidos fuertes suele provocar que huyan por su instinto de alerta”.

