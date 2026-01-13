Japón enviará personal al Centro de Coordinación de Gaza

Noticias

Tokio, 12 de enero (Jiji Press)—El ministro de Asuntos Exteriores, Motegi Toshimitsu, anunció que Japón enviará personal al Centro de Coordinación Civil-Militar, establecido para supervisar la implementación del acuerdo de alto el fuego en Gaza y coordinar la ayuda humanitaria para la región palestina devastada por la guerra.

Motegi, que se encuentra de visita en Oriente Medio, afirmó el domingo en una rueda de prensa en Jerusalén que Tokio enviará a Okubo Takeshi, embajador para el Apoyo a la Reconstrucción en la Franja de Gaza, y a un especialista a dicho centro dirigido por los Estados Unidos en Israel.

Durante una inspección previa del centro, Okubo transmitió a los funcionarios del mismo la política de Japón de realizar contribuciones de forma activa.

En la rueda de prensa, Motegi expresó su deseo de emprender acciones diplomáticas propias de Japón para lograr una paz y una prosperidad duraderas en la región de Oriente Medio.

Ese mismo día, el ministro de Asuntos Exteriores se reunió con Hussein al-Sheikh, vicepresidente de Palestina, y con el primer ministro de la región, Mohammad Mustafa.

