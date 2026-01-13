La Universidad de Saga pondrá en marcha una facultad de Ciencias Cosméticas

Noticias

Saga, 13 de enero (Jiji Press)—La Universidad de Saga inaugurará en abril una nueva unidad académica equivalente a una facultad, denominada Programa de Ciencias Cosméticas, en la que se podrá estudiar de forma integral todo lo relacionado con los cosméticos. Se trata de una iniciativa pionera entre las universidades nacionales y públicas de Japón, cuyo objetivo es formar tanto a ingenieros implicados en la fabricación y el desarrollo de cosméticos como a especialistas capaces de evaluar la calidad y la seguridad de las sustancias químicas. El cupo previsto es de 30 estudiantes, pero el interés ya va en aumento, con más de 100 consultas recibidas hasta el momento.

En la prefectura de Saga existe un plan para concentrar empresas del sector cosmético en torno a la ciudad de Karatsu, descubrir materiales producidos en la prefectura que puedan utilizarse como materias primas y reforzar las exportaciones hacia Asia. La decisión de crear dicha facultad se tomó en el marco de esta colaboración, en la que también participa la Universidad de Saga.

En 2021, la universidad incorporó como profesor a Tokudome Yoshihiro, especialista en ciencia cosmética y dermatología, y puso en marcha un curso específico. En mayo del año pasado firmó además un acuerdo de cooperación con la prefectura, lo que ha incrementado las expectativas de las autoridades locales ante la creación del nuevo programa. Higashi Yasufumi, director de la Oficina de Promoción de la Industria Cosmética, afirmó: “Esperamos que en el futuro esto contribuya a atraer departamentos de investigación y desarrollo de empresas y conduzca de forma decisiva al impulso de la industria cosmética”.

En la nueva facultad, 34 docentes (entre ellos el profesor Tokudome) impartirán clases en una amplia gama de disciplinas relacionadas con los cosméticos, como biología, química y medicina, además de áreas como el diseño de envases y el marketing. También está previsto ofrecer programas de prácticas en empresas del sector cosmético de la prefectura.

Desde que en agosto del año pasado se abrió la página web de la nueva facultad, las consultas sobre exámenes de ingreso y proyectos de investigación conjunta ya superan el centenar. En el mismo mes se celebró una jornada de puertas abiertas con un cupo de 30 plazas, pero en solo dos días se recibieron más de 560 solicitudes. La mayoría procedían de la región de Kyūshū, aunque también hubo interesados de Tokio y Osaka.

Tras la graduación, se contempla tanto la incorporación a fabricantes de cosméticos y empresas relacionadas como la continuación de estudios de posgrado. El profesor Tokudome señaló: “Crear cosméticos es crear cultura. Espero que vengan estudiantes capaces de encontrar diversión e interés en muchas cosas y que pulan su sensibilidad”.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]