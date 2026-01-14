El equipo japonés de bobsleigh se queda fuera de los Juegos Olímpicos tras una confusión con las reglas

Noticias

Tokio, 13 de enero (Jiji Press)—La Federación Japonesa de Bobsleigh, Luge y Skeleton anunció el martes que el equipo japonés de bobsleigh a dos no podrá participar en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d’Ampezzo 2026, que comenzarán en febrero, debido a un malentendido por parte de la federación sobre el sistema de clasificación.

En 2024, la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton modificó sus normas de clasificación, exigiendo que, para que los equipos de dos integrantes pudieran clasificarse para los Juegos Olímpicos, los países obtuvieran puntos en pruebas de bobsleigh a cuatro en determinadas competiciones internacionales. Japón no envió atletas a las pruebas de clasificación de bobsleigh a cuatro.

La federación japonesa tampoco envió representantes a una reunión del organismo internacional celebrada en 2024 y, además, pasó por alto el correo electrónico en el que se notificaba a Japón el cambio de normativa.

“Pedimos profundas disculpas a los deportistas y a todas las personas implicadas que realizaron planes de viaje sin que se cumplieran las condiciones previas”, declaró un responsable de la federación japonesa.

