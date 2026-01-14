Los líderes de Japón y Corea del Sur destacan sus estrechos vínculos en una cumbre en Nara

Noticias

Nara, 14 de enero (Jiji Press)—La primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, y el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, mantuvieron el día 13 una reunión y una cena en la ciudad de Nara, localidad natal de la jefa del Ejecutivo japonés, en las que hicieron gala de unas buenas relaciones entre ambos países.

Este fue el tercer encuentro cara a cara desde que Takaichi asumiera el cargo en octubre del año pasado. Detrás del rápido ritmo de encuentros se halla el cálculo compartido de que, en un contexto en el que Estados Unidos refuerza una postura más introspectiva y China acelera movimientos de corte hegemónico, una estrecha coordinación entre Japón y Corea del Sur resulta la opción más acertada.

“Ambos países deben cooperar y desempeñar conjuntamente un papel en la estabilidad regional”, subrayó Takaichi durante la reunión. “La cooperación entre nuestros dos países es más importante que nunca”, respondió Lee.

No es habitual que un primer ministro japonés reciba a un jefe de Estado extranjero en una ciudad de provincias. Frente al hotel donde se celebró el encuentro, en el ayuntamiento de Nara ondeaba una pancarta con la palabra “bienvenidos” escrita en coreano. La ciudad está además hermanada con Gyeongju, en Corea del Sur, donde ambos líderes celebraron su primera reunión en octubre del año pasado.

En la declaración conjunta posterior al encuentro, Takaichi destacó la “amistad y la relación de confianza” con Lee. A continuación, ambos interpretaron juntos, a la batería, una canción del popular grupo surcoreano BTS, un gesto con el que la primera ministra quiso complacer a Lee, que en la reunión del año pasado había comentado que su sueño era tocar la batería. Personas del entorno de la primera ministra afirmaron con satisfacción que “el nivel de confianza ha aumentado”.

El acercamiento entre Japón y Corea del Sur tiene como telón de fondo la preocupación de que el presidente estadounidense Donald Trump, que prioriza el “hemisferio occidental” centrado en las Américas, pueda reducir el grado de implicación de su país en el “hemisferio oriental”, incluida Asia. Como si anticipara una futura merma de la presencia estadounidense, China ha intensificado su presión económica sobre Japón y ha aumentado la presión militar sobre Taiwán.

Ambos líderes coincidieron en la importancia de la cooperación estratégica trilateral entre Japón, Estados Unidos y Corea del Sur. Un alto funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores japonés señaló que “El marco Japón–EE. UU.–Corea del Sur es una herramienta para mantener a Estados Unidos vinculado a la región”.

Desde la perspectiva surcoreana, la visión es similar. Antes de su visita a Japón, Lee se reunió el día 5 en Pekín con el presidente chino Xi Jinping. En ese encuentro, Xi instó a Lee a una “acción conjunta” en torno a cuestiones históricas, pero Lee no secundó la propuesta y respondió que “la relación con Japón también es importante”.

Entre Japón y Corea del Sur persisten cuestiones históricas y el contencioso sobre las islas Takeshima, en la prefectura de Shimane (Dokdo, según la denominación surcoreana), pero Lee señaló durante la reunión que “es importante mantener los aspectos negativos al mínimo” y subrayó la necesidad de gestionar estos focos de tensión para evitar que vuelvan a avivarse. Ambos líderes confirmaron asimismo que cooperarán en los análisis de ADN de restos humanos (presuntamente de personas procedentes de la península coreana) hallados el año pasado en el antiguo yacimiento de la mina submarina Chōsei, en la prefectura de Yamaguchi.

