Ponen en marcha en Japón un ensayo de terapia con ‘anime’

Noticias

Yokohama, 16 de enero (Jiji Press)—Un equipo de investigación de la Universidad de la Ciudad de Yokohama, entre otras instituciones, ha iniciado un ensayo para la demostración de la llamada “terapia con anime”, en la que personajes de animación realizan sesiones de asesoramiento psicológico para jóvenes que experimentan dificultades para desenvolverse en la sociedad. Se trata de la primera iniciativa de este tipo en Japón que utiliza el anime con fines de orientación psicológica.

La terapia con anime es un método ideado por Francesco Panto, un psiquiatra italiano con licencia médica en Japón y aficionado al anime. A través del visionado de series de animación japonesas y otras obras de ficción, se busca cuidar la salud mental de personas que se encuentran en una situación emocionalmente inestable. Los personajes japoneses, cuyos trasfondos y conflictos internos suelen estar descritos con gran detalle, despiertan un alto grado de empatía y facilitan la identificación emocional, por lo que resultan adecuados como material para la orientación psicológica.

En este estudio, realizado entre octubre de 2025 y junio de este año y en el que participan unas veinte personas, hombres y mujeres de entre 18 y 29 años, los participantes eligen uno de los seis personajes de anime (tres masculinos y tres femeninos) diseñados por Francesco Panto y reciben sesiones de orientación en línea. Cada personaje cuenta con una personalidad y conflictos propios, y es interpretado por un psicólogo que utiliza un modulador de voz para dialogar con los participantes.

Hasta ahora, el equipo de investigación ha estudiado la “dificultad para vivir” que afrontan los jóvenes de entre finales de la adolescencia y la veintena. En este experimento se medirán indicadores psicológicos como el nivel de depresión y el grado de satisfacción de los participantes, con el fin de verificar la seguridad del asesoramiento con personajes y evaluar si puede aplicarse también a personas con trastornos mentales más graves.

Ishii Mio, profesora adjunta de la universidad y responsable del proyecto, señala que el 75 % de los trastornos mentales se manifiestan antes de los 24 años. “Aunque los jóvenes se sientan mal emocionalmente, son muy pocos los que acuden a consulta. Queremos que la terapia con anime se convierta en una nueva opción”, afirmó.

