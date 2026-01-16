El PDCJ y el Kōmeitō formarán un nuevo partido centrista de cara a las elecciones generales

Noticias

Tokio, 15 de enero (Jiji Press)—El líder del Partido Democrático Constitucional de Japón (PDCJ), Noda Yoshihiko, y el líder del Kōmeitō, Saitō Tetsuo, se reunieron el 15 de enero en la Dieta y acordaron crear un nuevo partido que enarbole una “línea centrista” antes de la convocatoria oficial de las elecciones a la Cámara de Representantes (Cámara Baja), prevista para el día 27.

El nuevo partido se formará únicamente con diputados de la Cámara Baja de ambas formaciones, y ambos dirigentes asumirán el cargo de copresidentes. De cara a las elecciones, se elaborará una lista unificada para la representación proporcional con los candidatos que se sumen al nuevo partido.

El objetivo es convertirse en el principal receptor del voto crítico con el Gobierno de la primera ministra Takaichi Sanae. El PDCJ cuenta en la actualidad con 148 diputados en la Cámara Baja, mientras que el Kōmeitō tiene 24. Si todos se incorporaran al nuevo partido, sumarían 172 escaños, acercándose a la fuerza parlamentaria del Partido Liberal Democrático, que cuenta con 196. En declaraciones a la prensa, Noda afirmó que el objetivo en las elecciones es convertirse en el partido con mayor representación en dicha cámara.

Los diputados de ambas formaciones abandonarán primero sus respectivos partidos para incorporarse después al nuevo. Se acelerará la elaboración de los estatutos, el programa y las políticas básicas de la nueva formación política. Tanto el PDCJ como el Kōmeitō mantendrán sus organizaciones actuales, a las que seguirán perteneciendo los miembros de la Cámara de Consejeros (Cámara Alta) y los cargos locales. Noda indicó que aspira a una integración gradual.

Según explicó el líder del PDCJ, desde el Kōmeitō se le planteó la necesidad de crear un eje de convergencia en torno a una reforma centrista, lo que dio pie a la iniciativa de fundar el nuevo partido. Ambos dirigentes también invitaron a otras formaciones, incluido el Partido Democrático para el Pueblo (PDPP), a sumarse al proyecto. No obstante, su líder, Tamaki Yūichirō, negó ese mismo día ante los medios cualquier intención de incorporarse.

Noda señaló, en referencia a políticas como la de seguridad, que “hay muchas líneas que bajo el Gobierno de Takayuki se están inclinando hacia la derecha”, y subrayó la importancia de crear una fuerza capaz de hacer frente al bloque gobernante. Por su parte, Saitō expresó su determinación de “apostar por el inclusivismo y una sociedad de convivencia, reuniendo a quienes compartan estos valores para cambiar la política”.

Antes de la reunión, el PDCJ decidió en una asamblea general de parlamentarios de ambas cámaras delegar en Noda toda la gestión relacionada con el nuevo partido. El Kōmeitō hizo lo propio en su comité ejecutivo central, otorgando plenos poderes a Saitō.

La lista unificada consiste en un sistema por el cual varios partidos crean una organización política conjunta e inscriben a sus candidatos proporcionales en una sola lista. El secretario general del PDCJ, Azumi Jun, explicó el día 15 en Tokio que había venido solicitando al Kōmeitō una cooperación electoral para la Cámara de Baja que incluyera este método.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]