Una encuesta de Jiji Press sugiere que el 60 % de los japoneses se opone a la posesión de armas nucleares

Tokio, 15 de enero (Jiji Press)—En una encuesta de opinión realizada por la agencia Jiji Press entre los días 9 y 12 de enero, se preguntó a los encuestados si estaban a favor o en contra de la afirmación de un alto cargo del Gobierno de que “Japón debería poseer armas nucleares”. El 62,6 % respondió que estaba “en contra”, frente a un 16,7 % que se mostró “a favor”. El 20,7 % contestó que “no sabe / no está seguro”.

Incluso entre los simpatizantes del Gabinete de la primera ministra Takaichi Sanae, la oposición fue mayoritaria, con un 57,6 %, mientras que solo el 21,8 % expresó su apoyo a esa postura.

En la encuesta del mes pasado se preguntó también por la revisión del principio de “no permitir la introducción” de armas nucleares, uno de los tres principios no nucleares (“no poseer, no producir y no permitir la introducción”), cuya reconsideración defiende la primera ministra. El 46,6 % respondió que “debe mantenerse”, por encima del 28,2 % que opinó que “debe revisarse”.

Las declaraciones en cuestión se produjeron en diciembre del año pasado, cuando el alto cargo habló ante los periodistas en el contexto de la necesidad de reforzar la capacidad de disuasión en un entorno de seguridad cada vez más severo. Desde la oposición se alzaron voces pidiendo su destitución.

La encuesta se llevó a cabo mediante entrevistas individuales a 2.000 personas de todo el país de 18 años o más. La tasa de respuestas válidas fue del 58,5 %.

