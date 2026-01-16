El astronauta japonés Yui Kimiya regresa a la Tierra desde la Estación Espacial Internacional

Noticias

Tokio, 15 de enero (Jiji Press)—El japonés Yui Kimiya y otros tres astronautas regresaron el jueves a la Tierra desde la Estación Espacial Internacional a bordo de la nave estadounidense Crew Dragon.

La nave amerizó en aguas de la costa de California alrededor de las 17:40, hora japonesa, y su escotilla se abrió a las 18:20, aproximadamente. Yui, de 55 años y tercer miembro de la tripulación en salir, saludó a las cámaras sonriente mientras el equipo de rescate daba la bienvenida a los astronautas con un aplauso.

El regreso de los astronautas se adelantó alrededor de un mes respecto al plan inicial para febrero debido a un problema de salud de uno de los miembros de la tripulación. Es la primera vez en la historia de la EEI que una misión se acorta por razones de salud.

Los cuatro astronautas llegaron a bordo de una nave Crew Dragon a la EEI en agosto de 2025 para una estancia de larga duración junto a colegas de los Estados Unidos y Rusia.

