Un tribunal de Osaka desestima una solicitud para que el Estado prohíba las ejecuciones en la horca

Osaka, 16 de enero (Jiji Press)—El Tribunal de Distrito de Osaka desestimó el viernes una solicitud de tres reclusos condenados a la pena de muerte para que el Estado prohíba las ejecuciones en la horca.

Los tres solicitantes, cuyas sentencias a la pena capital han sido confirmadas, alegaron que las ejecuciones en la horca contravienen un tratado internacional que prohíbe los castigos crueles.

Los demandantes señalaron asimismo que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por el Gobierno de Japón, prohíbe los castigos inhumanos y crueles, y afirmaron que las ejecuciones en la horca son “crueles y no se debe permitir que continúen”.

La jueza Yokota Noriko rechazó dicha demanda arguyendo que no es apropiado litigar sobre el método de ejecución mediante un proceso administrativo.

En su fallo, la jueza afirmó que las sentencias penales en el país presuponen ejecuciones en la horca y que conceder la prohibición puede ser contradictorio con las sentencias penales definitivas.

