Un diputado de la oposición abandona su partido después de reunirse con Netanyahu
Tokio, 18 de enero (Jiji Press)—Un diputado del partido opositor Reiwa Shinsengumi abandonó su formación política a raíz de un encuentro reciente con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.
El partido Reiwa Shinsengumi anunció el domingo que ha aceptado la dimisión de Tagaya Ryō, legislador de la Cámara de Representantes (Cámara Baja) elegido por el sistema de representación proporcional en la región del sur de Kantō.
A comienzos de enero Tagaya visitó Israel y se reunió con Netanyahu, algo que fue duramente criticado dentro de su partido. Reiwa Shinsengumi ha condenado a Israel por atacar el territorio palestino en Gaza.
