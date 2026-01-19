TEPCO aplaza la reactivación de un reactor nuclear en la central de Kashiwazaki-Kariwa

Noticias

Tokio, 19 de enero (Jiji Press)—El lunes se conoció que la Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO) planea aplazar la reactivación del reactor número 6 de su central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, en la prefectura de Niigata, que estaba prevista para el martes.

La decisión se produce después de que el sábado se confirmara un problema durante una prueba para extraer las barras de control que suprimen las reacciones de fisión nuclear en el reactor. Aunque el problema ya ha sido resuelto, la compañía habría considerado necesario actuar con cautela en los trabajos relacionados con la reactivación.

TEPCO detectó que una alarma diseñada para impedir la extracción involuntaria de las barras no se activó durante la prueba. Una investigación posterior reveló un error en la configuración de la función de prevención de extracción.

Tras corregirse dicha configuración, el problema quedó resuelto a las 20:16 del domingo. Posteriormente, la empresa comprobó si la alarma funciona correctamente en todas las barras de control.

